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Müslüman Kardeşler Teşkilatı ibaresini vizyonundan çıkaran Hamas, Mısır'da ofis açacak

Mısır hükümeti, Filistin direniş hareketi Hamas'ın Kahire'de ofis açmasına ve daimi temsilci bulundurmasını kabul etti

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Mısır kaynakları, Kahire'yi ziyaret eden Hamas heyetinin Mısır istihbarat teşkilatıyla, çeşitli konularda görüşmek ve anlaşmak için bir koordinatör olarak görev yapacak bir temsilcinin seçilmesi konusunda anlaştığını belirtti.
 
Kaynaklara göre ofisin amacı, özellikle iki taraf arasında siyasi koordinasyon seviyesine ulaşıldıktan sonra, süregelen anlaşmaları takip etmek olduğu söylendi.
 
Hamas siyasi kanat lideri İsmail Heniye hafta başında Refah sınır kapısından geçerek ilk yurt dışı ziyaretini Mısır'a gerçekleştirmişti.
 
Filistin direniş hareketi Hamas, bu yıl içerisinde yeni siyasi vizyonunu açıklamış ve Müslüman Kardeşler Teşkilatının bir kanadı olduğu ifadesini belgeden kaldırmıştı.
 
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi'ye yönelik darbe girişimi sonrası Mısır ve Hamas arasındaki bağlar kopma noktasına gelmişti.
 
Ayrıca Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Müslüman Kardeşler Teşkilatını terör örgütü olarak tanıyor. 
 

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