Müslüman STK yöneticisi 'yetkilileri engellemek'ten suçlu bulundu

Merkezi Londra'da bulunan sivil toplum kuruluşu (STK) CAGE’in Direktörü Muhammed Rabbani, bugün görülen davada güvenlik güçlerine, cep telefonu ve bilgisayarının şifrelerini vermeyi reddettiği için “yekilileri engellemek ve arama işlemini aksatmak”tan suçlu bulundu.

Mahkeme, Rabbani’yi 620 sterlini bulan yargılama masraflarını ödemeye mahkum ederken, 12 ay suç işlememesi koşuluyla başka ceza vermedi.

Birleşik Krallık ve ABD'nin "terörle mücadele" stratejilerini mercek altına alan ve mağdurların haklarını savunan çalışmalarıyla tanınan CAGE’in Direktörü Rabbani, kasım ayında Londra’nın Heathrow Havaalanında güvenlik güçlerince durdurulmuştu.

Rabbani, kendisini sorgulayan güvenlik güçlerine istenen şifreleri vermediği için tutuklanmış ve ertesi gün kefaletle serbest bırakılmıştı.

Terörle mücadele yasası geniş yetki tanıyor

Birleşik Krallık güvenlik güçleri, yürürlükteki terörle mücadele yasasına göre ülkeye giren herkesi durdurma, sorgulama, DNA örneğini ve parmak izini alma yetkisine sahip. Güvenlik güçleri, bireylerin cep telefonu ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarına erişim için şifrelerini de talep edebiliyor.

Rabbani, olayın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, cep telefonunda ve bilgisayarında hassas bir işkence vakasına ait bilgiler bulunduğunu ve şifreleri vermeyi reddetmesinin nedeninin mağdurun mahremiyetini ve gizliliğini korumak olduğunu söylemişti.

Müslümanların "Rosa Parks vakası"

CAGE de gazetecilerin, avukatların ve insan hakları aktivistlerinin sahip olduğu “gizliliği koruma” hakkının, Rabbani’ye tanınmadığına dikkati çekmişti.

STK, Rabbani’nin yaşadığı olayı “Birleşik Krallık'taki Müslümanlar için Rosa Parks vakası” olarak nitelendirmişti.