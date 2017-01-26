NYT: Müslümanlar yabancılaştırılıyor

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin ardından 'Radikal İslam' ile başlatacağı mücadeleye ant içmesi Amerikan medyasında tartışılıyor. Konuyla ilgili New York Times gazetesinin yayınladığı başyazıda, "Trump'ın 40 bin kişi için söylediği 'Radikal İslam' sloganı, 1 milyar 600 milyon Müslümanı yabancılaştırıyor" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın yaklaşımlarının Amerika'yı daha güvenli hale getirmek yerine, dünya çapında ABD karşıtlığının arttıracağının altı çizilen başyazıda "Başkan Barack Obama, sekiz yıllık iktidarında, en az 6 ülkede düzenlediği hava ve deniz operasyonlarıyla aralarında Usame Bin Ladin gibi çok sayıda militanı etkisiz hale getirdi. Obama yönetimi bu operasyonları çok aşamalı yaklaşımlarla gerçekleştirdi. Obama, bu tehdidi zayıflatmak için önemli bir ilerleme kaydederken, şiddet yanlısı gruplar aşırıklıklarına son vermedi. Bu sürece DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki topraklarının çoğunu kaybetmesi de dahil.. Şimdi Trump daha fazlasını ve daha iyisini yapmak için ant içiyor" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın tarzı Amerikan hukukuna da aykırı

NYT başyazısına göre, Başkan Trump'ın 'radikallerle' mücadelesi sadece Obama'nın tarzıyla çelişmiyor, aynı zamanda Amerikan değerlerine ve uluslararası hukuku da çiğniyor. Gazete yazısında buna vurgu yapılarak "Trump yönetimi 'terör eğilimi' olan Suriyeliler ve diğerlerinin ABD'ye girmesini engellemeyi planlıyor. Ancak Suriye, Yemen, İran, Libya, Somali ve Irak'taki insanlar engellenirken, Suudi Arabistan ve Afganistan gibi ülkeler bundan muaf tutuluyor" vurgusu yapılıyor.

Başyazıda vurgu yapılan diğer noktalar ise şöyle:

"Sorun İslam'da değil"

"Obama ve Bush genelde teröristlerin İslamı çarpıttığının, İslam'da sorun olmadığını kabul ettiler. Ulusal güvenlik uzmanlarının çoğu için 'terörizm' terimi, Amerika'ya zarar vermeye niyetlenen birey ve gruplara odaklanmak anlamına geliyor, bütün Müslümanların düşmana çevrilmesine değil"

"İhvan terör listesine eklenecek"

Yeni Başkan Trump ayrıca, Obama'nın kapatmaya çalıştığı Guantanamo Körfezi'ndeki hapishaneyi açık tutacak ve birkaç ülkedeki Müslüman Kardeşler'i bir terörist örgüt olarak atanmasını düşünüyor. Bazı uzmanlara göre, Trump'ın bu hareketi, ABD'deki Müslüman politik faaliyetleri sınırlama amacı taşıyor. Fakat bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İhvan'a olan sempatisi nedeniyle bu adımın atılması iki ülke arasındaki ittifakı daha çetrefilli bir hale getirebilir"

CIA, 'kara siteleri' yeniden açmaya hazırlanıyor

"Trump'ın danışmanlarının Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) 'black site' adı verilen yurtdışındaki gizli gözaltı ve sorgulama merkezlerinin yeniden açılmasına dair başkanlık kararnamesi hazırlıyor. Bunlar 2009 yılında Obama tarafından kapatıldı. Ancak yeni düzenlemeyle, işkence kullanımını tekrar inceleyecekler.