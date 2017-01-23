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Musul'da evlerini terk edenlerin sayısı 161 bini geçti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması operasyonları nedeniyle yerlerinden edilen kişi sayısının 161 bini geçtiğini bildirdi.

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Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM'nin Irak içinde yerlerinden olan halka insani yardım ulaştırma çalışmalarını sürdürdüğünü, kuruluşun dün kentin doğusunda 4 bin 500 kişiye gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdığını kaydetti.

Son bir hafta içinde Musul'un doğusunda 56 bin kişiye yardım ulaştırıldığını ifade eden Dujarric, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere, güvenliğin sağlanması ve patlayıcı kontrolünün ardından yardım ulaştırıldığını belirtti.

Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un doğusunun tamamının DEAŞ'tan geri alındığını duyurmuştu.

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