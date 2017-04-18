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Musul'da patlama: 16 ölü

Musul'un batı yakasında DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 sivil öldü.

  • AA
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Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Birimi'nde görevli Yüzbaşı Hıdır el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batı yakasındaki es-Sevre Mahallesi'nde DEAŞ mensubu bir teröristin bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini belirtti.

Bombalı aracın belirlenen hedefe ulaşmadan bir sokakta patlatıldığını söyleyen Esedi, "İki evin yıkılması ve olay yerinde bulunan 4 aracın hasar görmesine neden olan şiddetli patlama sonucu 4'ü çocuk 5'i kadın 16 sivil yaşamını yitirdi." dedi.

Irak'ın nüfus bakımından ikinci büyük kenti Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.

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