Musul'dan kaçanların sayısı 900 bine ulaştı

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladığı tarihten bu yana yaklaşık 900 bin sivilin evini terk ettiğini duyurdu.

Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf yaptığı yazılı açıklamada, Musul ve çevre bölgelerinde evlerini terk eden sivillerin sayısının 900 bine ulaştığını belirtti.

Caf, kentin doğusundan 176 bin, batı yakasından ise 724 bin kişinin göç ettiğini kaydetti.

Irak ordusu ve DEAŞ militanları arasında kentin batı yakasındaki "Eski Şehir" bölgesinde halihazırda çatışmaların sürmesinden dolayı sivillerin kaçışı devam ediyor.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, 17 Ekim 2016'da Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ortak operasyonuyla doğu yakasında başlamıştı. Doğu yakasındaki operasyon yaklaşık 100 gün sürdükten sonra bölge 24 Ocak'ta tamamen geri alınmıştı.

Bu gelişmenin ardından 19 Şubat'ta batı yakasının geri alınması için 3 cepheden askeri operasyon başlatılmıştı.