Myanmar hükümeti, UCM'nin, 700 binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmasıyla ilgili soruşturma başlatmak için talepte bulunmasına sert tepki gösterdi

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, Hollanda'daki mahkemenin, üye bir devlet olmaması nedeniyle Myanmar üzerinde yargılama yetkisi olmadığı belirtildi.

UCM'nin, yüz binlerce Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmasıyla ilgili soruşturma başlatmak için talepte bulunması, Myanmar hükümetinin neden resmi olarak yanıt veremeyeceğinin sebeplerinin sıralandığı açıklamada, konuyla ilgili yargı yetkisi istenmesi, "değersiz ve ciddiye alınmaması gereken" bir durum şeklinde ifade edildi.

Myanmar hükümeti, Roma Statüsüne taraf olmamalarına rağmen, UCM'yi konuyla ilgili inceleme yapmak istemesinden ötürü uluslararası hukuk normlarını ihlal etmekle suçladı.

UCM savcısı Fatou Bensouda, nisan ayında, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmasına ilişkin inceleme başlatmak için yargı yetkisi verilmesini talep etmişti.

UCM, Myanmar hükümetine, söz konusu talebe yanıt vermesi için 27 Temmuz 2018'e kadar süre tanımıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.