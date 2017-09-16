Myanmar hükümeti yardım kuruluşlarını Arakan’a sokmuyor

Mynamar’da askerlerin Müslüman nüfusu üzerinde etnik temizlik yaptığı haberleri devam ederken, Myanmar hükümetinin krizin hüküm sürdüğü Rakhine eyaletindeki yardım operasyonlarını kendi kontrolü altına aldığı bildirildi

Üs seviye yetkililer ve İnsan Hakları İzleme Komitesi, Myanmar hükümetinin bu hareketinin devamlılık kazanacağı ve milletlerarası ajanslar tarafından yürütülen yardım programlarının sona ermesinden korktuklarını söyledi. Halen Birleşmiş Milletler (BM) yardım ajansları üzerinde bir bloke bulunduğunu söyleyen BM çalışanları, bunun açlık çeken çocuklar üzerinde çok kötü etkisi olacağını söyledi. BM, Rakhine’daki Rohingya Müslümanlarının insani durumunu ‘felaket’ olarak niteledi.

25 Ağustos’taki olaylardan sonra Rohingya Müslümanlarına yapılan askeri sindirme hareketi sebebiyle yaklaşık 400 bin Rohingya Müslümanı Bangladeş’deki derme çatma kamplara sığındı. Önde gelen yardım kuruluşlarıyla görüşen Myanmar hükümet yetkilileri, terör saldırılarından etkilenen insanlara insani yardım sağlama konusunda Kızılhaç'la çalışacaklarını söyledi. Ancak aynı gün BM yardım kuruluşlarının Kuzey Rakhine’ye girmesi engellendi. Myanmar hükümeti yalnızca Uluslararası Kızılhaç Komitesinin ve Myanmar Kızılhaç Teşkilatının bölgede görev yaptığını belirtti.

İsmini vermek istemeyen bir yardım görevlisi yavaş yavaş bölgeden çıkarıldıklarını, yardım çalışmalarının engellenmesinin devam etmesi durumunda bölgede insani bir felaket olacağını söyledi. Myanmar hükümetinin bölgedeki durumun dünya kamuoyundan gizlenmesi için yardım çalışması yapanların bile güvenlik gerekçesiyle bölgeye girmesini engellediği kaydedildi.

İnsan Hakları İzleme Komitesi Asya Direktörü Phil Robertson, Myanmar hükümetinin bölgeden haber sızmasını önlemeye çalıştığını belirterek, hükümetin milletlerarası yardım kuruluşlarının bölgeden çıkartılarak dışarıya haber sızdırmayan Myanmar Kızılhaç’ının yardım için görevlendirilmesi planı yaptığına inandığını söyledi.