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Myanmar ordusu Arakan eyaletinin bazı bölgelerinden çekiliyor

Myanmar ordusu, Arakan eyaletinin kuzey batısında operasyonlar yürüten askeri birliklerin çekileceğini açıkladı.

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Myanmar Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in ofisinden yapılan açıklamada, Maungdaw ve Buthidaung yerleşimleri çevresinde "temizlik operasyonları" yürüten askeri birliklerin eyalet başkenti Sitwe'de toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, çekilmenin gerekçesi olarak, isyancılarla 5 Eylül'den bu yana çatışma yaşanmaması ve eyaletteki güvenliğin belirli ölçüde tesis edilmesi gösterildi.

Çekilmenin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği hakkında bilgi verilmezken, Sitwe'ye toplanacak birliklerin "destek gücü" olarak varlıklarını sürdüreceği kaydedildi.

Mynamar ordusunun 25 Ağustos'tan bu yana bölgede yürüttüğü operasyonlarda sivil halka yapılan saldırılar ve yaşanan insan hakları ihlalleri uluslararası toplumun tepkisine yol açıyor.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.

Arakanlı Müslümanlar Birleşmiş Milletler tarafından "dünyanın en fazla zulüm gören halkı" olarak tanımlanıyor.

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