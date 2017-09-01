Myanmar ordusu botları vuruyor

Myanmar’ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçan Müslümanların yaşadığı zulüm sürüyor. Milliyetçi Budistler tarafından köyleri yakılan ve sistematik katliamlara maruz kalan Rohingyalılar, Bangladeş’e geçmek isterken de ölümden kurtulamıyor. Bangladeş basını, Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin daha alabora olduğunu ve 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Böylece botlarla Naf Nehri’ni geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükselirken, yetkililer cesetlerden bazılarında kurşun izine rastlandığını ifade etti.

CESETLERDE KURŞUN İZİ

Rohingyalı 16 sivilin öldüğü son saldırı hakkında açıklama yapan Teknaf Emniyet Yetkilisi Muhammed Main Uddin Han, Bangladeş Sınır Muhafızları cansız bedenlere nehrin bir başka kıyısında ulaştığını duyurdu. Hayatını kaybeden Arakanlı Müslümanlardan 4’ünün vurularak can verdiğini vurgulayan Han, nehrin bir noktasında da alabora olan tekneden bir kişinin daha cesedine rastlandığını ve şahsın yaralanarak kaçanlardan olabileceğini kaydetti. Konuya ilişkin İngiliz Guardian gazetesine konuşan Arakan Project isimli STK’dan Chris Lewa da iddiayı doğruladı. Nehirden veya ormanlık araziden Bangladeş’e geçmeye çalışan 130 cesette kurşun yaralarına rastladıklarını belirten Lewa, “Uluslararası yetkililere ordunun kaçan Arakanlıları hedef aldığına ilişkin kanıtları sunduk” dedi.

KİMLİKSİZ KATİLLER

Kaçışlara dair BBC’ye açıklama yapan Birleşmiş Milletler’den bir yetkili ise sınırı geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldüğünü aktardı.

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