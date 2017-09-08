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Myanmar ordusundan soykırım itirafı

Arakan’da Budist çeteler ile birlikte Müslümanları katleden Myanmar ordusunun Genelkurmay Başkanı Min Ang Hlaing operasyonları savunarak “Yarım kalan meseleyi hallediyoruz” dedi.

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Sorun olarak nitelendirdiği Arakanlı Müslümanlar ile hükümet arasındaki husumetin 2. Dünya Savaşı’na kadar uzandığını belirten Hlaing, ordunun saldırılarını yavaşlatmayacağını ifade etti. Bölgedeki gerilime ilişkin gazetecilere konuşan Myanmar Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Ang San Suu Çii ise Arakan meselesinin çözümü için zaman gerektiğini söyledi. Hükümetin bir 1,5 yıl önce göreve başladığını hatırlatan Çii, “Müslümanların hayatlarının korunması için çalışıyorum ancak 18 ay içinde bizden her şeyi çözmemizi beklemek biraz mantıksız olur” dedi.

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