Myanmar'da 42 gizli ölüm kampı var

Arakan’da Myanmar ordusu ve Budistler Müslümanları katletmeye devam ediyor. Yaşadıkları köylerden canlarını kurtarmak için kaçan binlerce Rohingya Müslümanı, Naf Nehri’ni geçip Bangladeş’e ulaşabilmek için büyük tehlikeleri göze alıyor. Şimdiye dek bu nehirde boğularak can veren yüzlerce Arakanlıya dün yenileri eklendi. Müslümanları taşıyan teknenin nehirde alabora olması sonucu tamamı kadın ve çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi. Bangladeş yerel basınındaki habere göre, Arakan’dan kaçarak Bangladeş’in Cox’s Bazar kentine ulaşmak için yola çıkan Arakanlıların bindiği tekne Naf Nehri’nde battı. Yaşamını yitiren 10 çocuk ve 9 kadının cansız bedenine Bengal Körfezi’nde ulaşıldığı belirtildi. Aynı nehirde salı gecesi de yine tekne batmış, 4 kişi can vermişti.

42 TOPLAMA KAMPI VAR

Müslümanları, yaşadıkları Arakan eyaletinden kovmak isteyen Myanmar yönetimi, yıllardır sürdürdüğü zulmü 25 Ağustos’tan beri soykırım boyutuna ulaştırdı. Onlarca köyü yakıp yıkan ordu güçleri ve Budist milisler, 3 bini aşkın Müslüman’ın ölümüne yol açtı. On binlerce Arakanlı ise köyünden kaçıp soluğu dağlarda aldı. Myanmar yönetimi, dünyadan tecrit ettigi bölgelere giriş çıkışlara da izin vermediği için ölen sivillerin sayısına ilişkin kesin tespitler yapılamıyor. Bölgede sürdürülen sistematik katliama ilişkin bilgi veren Arakanlı yazar Habib Rahman, orada ‘sessiz bir soykırım’ yaşandığını, bölgede dünyadan izole edilmiş 42 toplama kampı bulunduğunu ve kimsenin buraları görmesine izin verilmediğini dile getirdi. ‘Biz Tarifsizler, Bir Myanmar Tabusu’ kitabının da yazarı olan Rahman, şunları söyledi:

KAÇANLARI DA VURUYORLAR

“Bu olaylar hükümet güçlerinin bölgedeki Budistleri silahlandırmasıyla başladı. Rathedaung, Maungdaw ve Buithdaung bölgelerinde Müslümanlara karşı saldırılar sürüyor. 20 kasabada katliamlar yaşandı. Askerler, evlerinden kaçan Müslümanların üzerine bile tankları sürüp roketatarlarla saldırıyor. Son olaylardan toplam 60 bin insanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Sadece 10 bini Bangladeş sınırına kaçabildi. İnsanların çoğu halen ormanların içinde kendi evlerine yakın bölgelerde saklanıyor çünkü bir yerden başka bir yere gitmeye çalışanlar vurularak öldürülecekler. Saldırılar Haziran 2012’den beri sürüyor. Bu sessiz bir soykırımdır.”

ETNİK TEMİZLİK ÇILGINLIĞI

Güneydoğu Asya’daki trajediye dikkat çeken uluslararası insan hakları örgütü Özgürlük ve Onur İttifakı’nın (Alliance for Freedom and Dignity) Asya Pasifik Direktörü Mustafa Akoub da uluslararası topluma ‘etnik temizlik çılgınlığını’ durdurmak için acil harekete geçme çağrısında bulundu. Akoub, “Myanmar’ın savunmasız, değer verilmeyen ve tanınmayan Müslüman halkına karşı soykırım süreci işletiliyor” diye konuştu. (Yeni Şafak)