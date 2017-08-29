Myanmar’da soykırım devam ediyor
Myanmar’da Müslümanların yaşadığı Arakan bölgesinde geçen cuma gününden beri devam eden çatışmalar şiddetini arttırdı.
- İHA
Arakan Müslümanlarına uygulanan şiddetin artmasıyla ölü sayısının her an arttığı, Müslüman kadınların tecavüze uğradığı, insanların evlerinin ateşe verildiği bildirildi. Sabah saatlerinde Chaaircumbordael, Gerekhali, Dualdoli, Shabbazar, Saurfordilbil, Zammoina, Naribil, Hawarbil, Hortolibil, Londonghali, Tingisara, Fawhali, Maungnama, Furma köylerindeki tüm evlerinin ateşe verilerek boşaltıldığı belirtildi.
Artan şiddetten kaçarak komşu ülke Bangladeş’e göç etmeye çalışan binlerce evsiz Rohingya Müslüman’ı 4 gündür Bangladeş sınırında bekliyor. Öte yandan, Bangladeş halkı “Rohingya Müslümanları Bangladeş’e alınsın” yazılı pankartlarla bir eylem düzenledi.
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