Nahda Hareketi Partisi Başkanı Gannuşi: Bu Kudüs'e yapılan bir saldırıdır

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: Dövizdeki oynama dış kaynaklı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, dövizdeki oynamanın bir ayağının dış kaynaklı olduğunu belirterek, "Bir ayağı ise spekülatiftir. Bu işe biraz sabredeceğiz. Hangi para biriminde geliriniz varsa o para biriminden borçlanın. Riskinizi minimize edin." dedi.