NASA, Anonymous'u yalanladI
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) uluslararası hacker grubu Anonymous'un dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğu iddiasına yönelik açıklama yaptı.
NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen Anonymous'u iddialarını yalanladı.
Zurbuchen yaptığı açıklamada "NASA'dan dünya dışı yaşama dair bir açıklama yapılmayacak" ifadelerini kullandı.
Zurbuchen sosyal medya hesabı ile yaptığı açıklamasına şöyle devam etti: "Evrende yalnız olup olmadığımızı bilmesek de, bu soruyu yanıtlamaya yönelik görevlerimiz sürüyor" dedi.
Anonymous, hazırladığı son video ile NASA tarafından dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğunun açıklanmak üzere olduğunu öne sürmüştü.
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