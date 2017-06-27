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NASA, Anonymous'u yalanladI

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) uluslararası hacker grubu Anonymous'un dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğu iddiasına yönelik açıklama yaptı.

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NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen Anonymous'u iddialarını yalanladı.
 
Zurbuchen yaptığı açıklamada "NASA'dan dünya dışı yaşama dair bir açıklama yapılmayacak" ifadelerini kullandı.
​Zurbuchen sosyal medya hesabı ile yaptığı açıklamasına şöyle devam etti: "Evrende yalnız olup olmadığımızı bilmesek de, bu soruyu yanıtlamaya yönelik görevlerimiz sürüyor" dedi.
 
Anonymous, hazırladığı son video ile NASA tarafından dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğunun açıklanmak üzere olduğunu öne sürmüştü.

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