NASA astronotların DNA’larını değiştirebilir

Mars'ta, Dünya'nın yüzeyinde bulunan koruyucu manyetik tabakanın bulunmaması nedeniyle, gezegenin yüzeyindeki yüksek enerjili partiküllerin, buraya giden astronotlar için kanser ve benzeri hastalıklara neden olabilecek genetik değişikliklere yol açabileceği biliniyor. Radyasyondan zarar gören hücrelerin DNA ilaçlarıyla iyileştirebileceği düşünülse de NASA, astronotların DNA'larında yapılacak köklü değişimlerle vücudun genetik direncini artırmanın yollarını arıyor.