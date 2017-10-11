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NASA astronotların DNA’larını değiştirebilir

NASA 2030'da Mars'a göndermeyi planladığı astronotları gezegenin yüzeyindeki radyoaktiviteden korumak amacıyla genetik kodlarda değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

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Mars'ta, Dünya'nın yüzeyinde bulunan koruyucu manyetik tabakanın bulunmaması nedeniyle, gezegenin yüzeyindeki yüksek enerjili partiküllerin, buraya giden astronotlar için kanser ve benzeri hastalıklara neden olabilecek genetik değişikliklere yol açabileceği biliniyor. Radyasyondan zarar gören hücrelerin DNA ilaçlarıyla iyileştirebileceği düşünülse de NASA, astronotların DNA'larında yapılacak köklü değişimlerle vücudun genetik direncini artırmanın yollarını arıyor. 

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