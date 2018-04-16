NATO: Operasyon Esed, Rusya ve İran'a açık mesaj

NTV'de soruları yanıtlayan Stoltenberg, Suriye operasyonunun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu… Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.

"RUSYA İLE DİYALOG OLABİLİR AMA…"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya Stoltenberg'in yanıtı, "NATO siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil. Rusya ile diyalog olabilir ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşünüyoruz" oldu.