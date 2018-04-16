NATO: Operasyon Esed, Rusya ve İran'a açık mesaj
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği hava operasyonuna ilişkin, 'Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi' ifadesini kullandı.
NTV'de soruları yanıtlayan Stoltenberg, Suriye operasyonunun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu… Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.
"RUSYA İLE DİYALOG OLABİLİR AMA…"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya Stoltenberg'in yanıtı, "NATO siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil. Rusya ile diyalog olabilir ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşünüyoruz" oldu.
TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMI
NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.
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