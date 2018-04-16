Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

NATO: Operasyon Esed, Rusya ve İran'a açık mesaj

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği hava operasyonuna ilişkin, 'Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi' ifadesini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NTV'de soruları yanıtlayan Stoltenberg, Suriye operasyonunun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu… Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.

"RUSYA İLE DİYALOG OLABİLİR AMA…"
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya Stoltenberg'in yanıtı, "NATO siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil. Rusya ile diyalog olabilir ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşünüyoruz" oldu.
 
TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMI
 
NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

Sırçalı Kanyon'daki 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor

Sırçalı Kanyon'daki 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor

Kilo vermede kaloriye dikkat!

Kilo vermede kaloriye dikkat!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA