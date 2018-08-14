Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, 'NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir.' vurgusu yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret etti.

Konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzaydan gizemli sinyal!

Uzaydan gizemli sinyal!

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA