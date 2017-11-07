NATO Afganistan'a asker gönderecek

Belçika’nın başkenti Brüksel'de açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’a asker yollayacaklarını açıkladı. 3 bin askerin yarısının ABD’den diğer yarısının da NATO ülkelerinden gönderileceğini belirten Stoltenberg, Perşembe günü Savunma Bakanları ile durum değerlendirmesi yapacak. Afganistan’a son ziyaretinden de bahseden Stoltenberg, Afgan Güvenlik Güçleri tarafından gösterilen “cesaret, kararlılık ve artan kabiliyetlerine” de övgüde bulundu.