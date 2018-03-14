NATO:İngiltere ile dayanışma içindeyiz ve saldırıdan derin endişe duyuyoruz

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan "derin" endişe duyulduğu ve İngiltere ile dayanışma içinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, çifte ajan Skripal'ın zehirlendiği olaya ilişkin, "Saldırı, uluslararası normların ve anlaşmaların ihlali anlamına geliyor." denildi.

Konuya ilişkin İngiliz makamlarınca sürdürülen soruşturmaya desteğin süreceğine değinilen açıklamada, müttefik topraklarında NATO kurulduğundan beri ilk kez "sinir gazının saldırı amaçlı kullanıldığına" dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'ya İngiltere'nin saldırıda kullanılan maddenin "Novichok" adı verilen kimyasal madde grubuna dahil olduğu iddiasına da yanıt vermesi çağrısında bulunuldu.

"Novichok” grubu kimyasalların Sovyetler Birliği tarafından 1970’ler ve 1980’lerde yürütülen araştırmalarda geliştirildiği ve benzerlerinden 10 kat daha öldürücü nitelikte olduğu iddia ediliyor.

Açıklamada, NATO'nun Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını da defalarca kınadığı ve sorumluların cezalandırılması uyarısında bulunduğu anımsatıldı.