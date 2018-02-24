Netanyahu: Bu karar (ABD'nin 14 Mayıs'ta büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması), İsrail'in 70. bağımsızlık gününü daha da büyük bir kutlamaya dönüştürecek

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "Bu İsrail halkı için harika bir gün. Başkan Trump'ın ABD büyükelçiliğini İsrail'in bağımsızlık gününde Kudüs'e taşıma kararı, Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından geliyor. Bu karar, İsrail'in 70. bağımsızlık gününü daha da büyük bir kutlamaya dönüştürecek. Liderliğin ve dostluğun için teşekkürler Başkan Trump." ifadelerine yer verildi.

14 MAYIS Nekbe (Felaket) Günü

İsrail'in kuruluş günü 14 Mayıs, aynı zamanda, zorunlu göçe maruz kalan ve topraklarından edilen Filistinliler tarafından Nekbe (Felaket) Günü olarak anılıyor.

Öte yandan, son beş günde hakkında üst üste iki yeni yolsuzluk dosyası daha açılan Netanyahu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla da içeride rahat bir nefes aldı.

Polis, Netanyahu hakkında pazar günü "lehte yayın karşılığı, medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" gerekçesiyle bir soruşturma açmıştı. Başbakanın eski basın danışmanı Shlomo Filber'in, söz konusu soruşturmada itirafçı olarak savcılığın tanığı olduğu haberi, Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırmıştı.

Diğer bir soruşturma dosyasına göre, Netanyahu'nun başka bir basın danışmanının, dönemin bölge mahkemesi başkanına, eşi Sara Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği ileri sürülmüştü.

- ABD, elçiliğin taşınacağını teyit etti

ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.

Yetkili, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunun da bulunduğu Kudüs'ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede açılacağı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve küçük bir ekibin yeni binada çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıklamıştı.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.