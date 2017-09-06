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Netanyahu, Kızılhaç Komitesi Başkanıyla görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Kudüs’te bir araya geldi.

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İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu Kudüs’teki ofisinde ICRC Başkanı Maurer ile görüştü.
 
Netanyahu, görüşmede "Gazze Şeridi’nde alıkonulan İsrailli asker ve siviller zor şartlar altındalar. Bunun için durumları hakkında bilgi almak veya cesetlerinin geri getirilmeleri için sizden yardım istiyoruz." dedi.
 
Bölgede uzun zamandan beri bulunduklarını hatırlatan Maurer de söz konusu operasyonun komitenin üstlendiği en uzun operasyonlardan olduğunu ifade etti. 
 
Maurer, görevlerinin, bölgenin karşı karşıya kaldığı zorlukların etkili şekilde çözülmesi için çeşitli yolları aramak olduğunu vurguladı.
 
Hamas, İsrail’in Temmuz 2014’te Gazze’ye düzenlediği ve 51 gün süren saldırıları sırasında ikisi asker dört İsrailliyi yakaladıklarını açıklamış, ancak hayatta olup olmadıklarına dair bilgi vermemişti.

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