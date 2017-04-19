Netanyahu'dan 'Gazze'yi işgal etme' iması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi Devlet Denetleme Komisyonunun düzenlediği oturumda, Temmuz 2014'te Gazze'ye düzenledikleri saldırı hakkında konuştu. Hamas ile İsrail'in siyasi bir anlaşmaya varmasının mümkün olmadığını belirten Netanyahu, "Hamas ile siyasal çözüm seçeneği yanıltıcıdır." dedi.

'Gazze'yi yeniden işgal edebiliriz'

Hamas'ı yok etmek için Gazze'yi yeniden işgal edebilecekleri imasında bulunan Netanyahu, şunları söyledi:

"İsrail hala Hamas'ı caydırma ya da Gazze'yi yeniden işgal etme ikilemi içerisindedir. Gazze'yi işgal etme gücüne sahibiz ama daha sonra kime teslim edeceğiz?"

Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırıda Hamas'a karşı başarı sağladıklarını savunan Netanyahu, "İsrail, Hamas'ın tünel kazmasını engelleyemez ama kendini bu tünellerle mücadele etmeye hazırlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bölgesel bazı güçlerin de Gazze savaşında İsrail ile iş birliği yaptığına işaret ederek, ayrıntı vermekten kaçındı.