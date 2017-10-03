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Netanyahu, Yahudi yerleşimcilere binlerce yeni ev sözü verdi

İşgal altındaki Doğu Kudüs yakınlarında bulunan 'yasa dışı' Ma'ale Adumim Yahudi yerleşim birimini ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu, Yahudi yerleşimcilere binlerce yeni ev yapma sözü verdi.

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İsrail'deki "Kanal 7" televizyonunun haberibne göre Netanyahu, "(Yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ma'ale Adumim'e) Binlerce yeni ev ekleyeceğiz. Ma'ale Adumim, İsrail devletinin bir parçasıdır ve öyle kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
 
İşgal altındaki Filistin'de bulunan en büyük Yahudi yerleşim birimlerinden biri olan Ma'ale Adumim, Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarının hemen arkasında Batı Şeria tarafında bulunuyor.
 
İşgal ve abluka sürüyor
 
Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki yeri birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.
 
İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de 2006'dan beri abluka altında tutuyor.

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