Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Kaduna Eyalet Vali Sözcüsü Samuel Aruwan yaptığı açıklamada, eyaletin Doka ve Maganda köylerinde silahlı saldırganların, güvenlik güçlerine ait bir kampa saldırı düzenlediğini ve saldırıda 11 askerin öldüğünü, 9 sivilin de yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçleri, geçen hafta başlattığı operasyonda yol kesen silahlı çetelerin liderini öldürmüştü.

Silahlı çete üyelerinin, liderlerinin öcünü almak üzere askere yönelik baskın düzenlediği belirtiliyor.