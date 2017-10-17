Nijerya'da silahlı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti

Eyalet sakinlerinden Sunday Abdul, Fulani paralı askerler olduğu iddia edilen kişilerce Nkiedoghwo köyüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 29 kişinin öldüğünü açıkladı.

Abdul, "Kurbanların çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Bu kişiler güvenlik amacıyla saklandığı bir okulda öldürüldü." dedi.

"BARCARCA"

Saldırıları "barbarca, insanlık dışı ve kabul edilemez" olarak değerlendiren Sunday Abdul, ülke yöneticilerine bu saldırıları durdurmak için önlem alması çağrısında bulundu.

Meclis üyesi Süleyman Kwande de düzenlenen silahlı saldırıyı doğrularken, "Federal hükümete 20'den fazla insanın bir ilkokul içerisinde öldürüldüğü bu tür saldırıları durdurması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Saldırının, cumartesi günü aynı eyalette 3 kişiye yönelik düzenlenen saldırı sonrasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Bölgede, Hausa-Fulani sığır çobanları ile Berom kabilesi arasında toprak kullanımı nedeniyle sık sık çatışma yaşanıyor. bir yardım etkinliği kapsamında Paddington 2 filminin oyuncularıyla bir araya geldi. 35 yaşındaki Düşes ile sevimli ayıcık kostümü giyen bir oyuncunun dansı renkli görüntüler oluşturdu.