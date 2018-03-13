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Nijerya'da silahlı saldırılar: 25 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde dün gece düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Plateau eyaletine bağlı Kaura ve Bassa köyleri yakınında 25 kişi silahlı saldırılarda yaşamını yitirdi. Bölge polis sözcüsü Mathias Tyopev, yaptığı açıklamada, saldırılarda ölen kişilerden üçünün çocuk, üçünün de kadın olduğunu belirtti.

Köylülerin kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradığını ifade eden Tyopev, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Plateau eyaletinde 2 gün önce düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmişti.

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