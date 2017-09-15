Nijerya'da tekne battı: 33 ölü

Nijerya’nın kuzey batısındaki Nijer Nehri’nde 150 kişiyi taşıyan tekne devrildi. Yetkililer, teknenin devrilip batması sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin halen kayıp olduğunu, 84 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Edinilen bilgilere göre tekne, köy pazarına katılmayı planlayan Gayalı tüccarları taşıyordu. Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Koordinatörü Süleyman Muhammed Karim, teknenin 70 yolcu kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.