Nijerya'da tekne battı: 33 ölü
Nijerya'nın kuzey batısında bulunan Nijer Nehri'nde 150 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Nijerya’nın kuzey batısındaki Nijer Nehri’nde 150 kişiyi taşıyan tekne devrildi. Yetkililer, teknenin devrilip batması sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin halen kayıp olduğunu, 84 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Edinilen bilgilere göre tekne, köy pazarına katılmayı planlayan Gayalı tüccarları taşıyordu. Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Koordinatörü Süleyman Muhammed Karim, teknenin 70 yolcu kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.
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