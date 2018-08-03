Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da tekne kazası: 21 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen tekne kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rabah bölge valisi Alhaji Aminu Abubakar Gawo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalet sınırları içinden geçen nehirde kaza yapan teknenin, yerlerinden edilmiş 40 kişiyi taşıdığını belirtti.
 
Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında 21 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade eden Gawo, 19 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.
 
Gawo, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
 
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde geçen ay meydana gelen tekne kazasında 7 kişi ölmüş, 15 kişi kaybolmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eski FBI Çalışanı Uyardı: CİA Brunson´u öldürüp suçu Türklere atacaklar!

Eski FBI Çalışanı Uyardı: CİA Brunson´u öldürüp suçu Türklere atacaklar!

Facebook ve Instagram'a süre kısıtlaması geliyor

Facebook ve Instagram'a süre kısıtlaması geliyor

TC Kimlik Numarası'nın Sırrı

TC Kimlik Numarası'nın Sırrı

Dünyanın en tembel insanları

Dünyanın en tembel insanları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA