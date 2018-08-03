Nijerya'da tekne kazası: 21 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen tekne kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Rabah bölge valisi Alhaji Aminu Abubakar Gawo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalet sınırları içinden geçen nehirde kaza yapan teknenin, yerlerinden edilmiş 40 kişiyi taşıdığını belirtti.
Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında 21 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade eden Gawo, 19 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.
Gawo, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde geçen ay meydana gelen tekne kazasında 7 kişi ölmüş, 15 kişi kaybolmuştu.
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