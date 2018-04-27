Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı çıkan gösterilerde 63 kişinin öldüğü ileri sürüldü

İnsan hakları ile ilgili bir sivil toplum kuruluşu olan "İnsan Hakları Daimi Komisyonu (CPDH)", ülkedeki emeklilik sistemindeki değişikliklere karşı düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 63 kişinin öldüğünü, 15 kişinin kaybolduğunu ve 160'dan fazla kişinin yaralandığını ileri sürdü. Açılan ateş sonucu yaralananlardan 9'unun bir gözünü kaybettiği, 2'sinin felç olduğu kaydedildi.

CPDH direktörü Marcos Carmona, "bu gerçekleşenin bir katliam olduğunu" söyledi.

Carmona, ülke genelinden gelen raporlara dayanarak, önceki akşam 39 olan ölü sayısının 63'e yükseldiğini dile getirdi.

Hükümet, hak örgütünün açıklamalarına henüz bir yanıt vermedi.

Hafta başında hükümet tarafından açıklanan resmi rakamlarda, ölü sayısı 12 olarak belirtilmişti.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, pazar günü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da kararnameyle kabul ettiği sosyal güvenlik sistemi reformunun iptal edildiğini duyurmuştu.

Bu arada insan hakları örgütleri, sistem değişikliği nedeniyle düzenlenen gösterilerde en az 26 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 150 protestocunun gözaltına alındığını duyurmuştu.

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun üzerine işçi ve emeklilerin başlattığı gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.