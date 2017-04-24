NSU Araştırma Komisyonu Başkanı Marx: NSU'nun işlediği suçlar yeterince aydınlatılmadı

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" (NSU) terör hücresiyle ilgili cinayetleri araştıran Thüringen Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu Başkanı Dorothea Marx, NSU'nun işlediği suçların tümüyle aydınlatılması yönünde verilen sözlerin yeterince yerine getirilmediğini belirtti.

Marx, NSU tarafından 2007’de öldürüldüğü belirlenen Alman Polis Michele Kiesewetter cinayetinin 10. yılı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Kiesewetter’in cinayetine ilişkin hala birçok bilinmeyen konunun bulunduğunu ifade etti.

Münih’te görülen davanın iddianamesinde Kiesewetter’in tesadüfen NSU üyeleri tarafından öldürüldüğünün yer aldığına işaret eden Marx, bu konuda büyük kuşkularının bulunduğunu bildirdi.

"NSU'nun 2012'de açığa çıkmasının ardından bu örgütün işlediği suçların kapsamlı bir şekilde aydınlatılması yönünde verilen sözler yeterince tutulmuyor." ifadesini kullanan Marx, yapılan soruşturma hatalarının, polis ve istihbarat için çalışan muhbirlerin faillerle olan ilişkilerinin ortaya çıkarılmasını önleyen devlet makamlarının cinayetlerin aydınlatılmasını engellemeye çalıştığını vurguladı.

Dosyaların imha edildiğini ve dosyalarda yer alan belgelerde bazı yerlerin karartıldığına dikkati çeken Marx, NSU çevresinde görev yapan muhbirlerin kimlikleri ve bunların yaptığı hakkında bilgi verilmediğine değindi.

Marx, görevini yerine getirmeyerek olayın aydınlatılmasını engelleyenlerin de hesap vermesini istedi.

Öte yandan Alman basını, Michelle Kieserwetter’in yaşamına ilişkin bir belgesel hazırlayan yapımcıların eski görüntüleri incelerken, Kiesewetter’in öldürüldüğü yerde bulunan duvarda "NSU" yazısına rastladığını aktardı.

Alman basınında yer alan haberlerde, söz konusu yazının 10 yıl önce Kiesewetter için düzenlenen törendeki görüntülere yansıdığı belirtildi.

Federal Başsavcılık, görüntülerin inceleneceği açıklamasını yaptı.

Kiesewetter öldürüldüğü dönemde "NSU "adlı bir örgütün varlığı bilinmiyordu.

NSU terör örgütü cinayetlerinin son kurbanı olan Alman polis Kiesewetter’in neden öldürüldüğü henüz bilinmiyor.

Aşırı sağcı örgütün daha önce 8 Türk ve 1 Yunanlıyı öldürdüğü iddia ediliyor.

Terör örgütü NSU üyeleri Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos'un, polis Michele Kiesewetter'i, bir meslektaşı ile polis aracında mola yaparken 25 Nisan 2007 tarihinde Heilbronn kentinde silahla vurduğu belirtiliyor.

Meslektaşı ağır yaralanırken, Kiesewetter hayatını kaybetmişti.

NSU üyeleri Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygunu gerçekleştirdikten sonra polisin takibinden kurtulmak için saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, söz konusu karavanda Kiesewetter’in ve meslektaşının beylik silahları ele geçirilmişti.

NSU’nun üçüncü üyesi Beate Zschaepe, Münih Yüksel Eyalet Mahkemesinde yargılanıyor.