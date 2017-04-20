Fransa: 50 yıldır kullanılan ilaç 4 bin 100 kusurlu doğuma yol açmış olabilir Fransa'da yapılan bir araştırmada, epilepsi ve bipolar bozukluk tedavisi için kullanılan bir ilacın, 4 bin 100 bebeğin kusurlu doğumuna neden olmuş olabileceği ortaya çıktı.