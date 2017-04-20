Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa: 50 yıldır kullanılan ilaç 4 bin 100 kusurlu doğuma yol açmış olabilir

Fransa'da yapılan bir araştırmada, epilepsi ve bipolar bozukluk tedavisi için kullanılan bir ilacın, 4 bin 100 bebeğin kusurlu doğumuna neden olmuş olabileceği ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ulusal İlaç Güvenliği Kurumu'nun araştırmasına göre, Valproat adlı ilacı kullanan hamilelerin bebeklerinin eksik gelişim ya da kusurlu oluşumla doğma ihtimali normalin dört katı.

İlaç Fransa'da 1967'den bu yana kullanılıyor.

Araştırmayı yürüten ekipten Mahmoud Zureik "Çalışma, Valproat'ın yüksek oranda teratojenik riski olduğunu ortaya koydu" dedi.

İlaç ve yabancı maddelerin anne karnından plasenta yoluyla bebeğin dolaşımına geçmesi sonucu bebekte biçim bozuklukları ve noksan gelişme sonucu kendini gösteren bozukluklara "teratojenik etki" deniyor.

Doktorlar ilacı, hamile ya da çocuk doğurmayı düşünen kadınlara vermemeleri konusunda uyarıldı. (BBC)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana'da esrarengiz ölümler... Anne, baba, oğul ve teyze 1.5 ay içerisinde hayatını kaybetti

Adana'da esrarengiz ölümler... Anne, baba, oğul ve teyze 1.5 ay içerisinde hayatını kaybetti

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA