Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bağdat'ta üç patlama: 52 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen üç ayrı saldırıda 52 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Sadr bölgesinde bomba yüklü araç saldırısını gerçekleştirildi. Olayda en az 32 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralandı. Öğle saatlerinde Bağdat’ta iki patlama sesi daha duyuldu. Bağdat’ın merkezi ve doğusunda bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı. Iraklı güçler kentin doğusunda üçüncü bir patlamanın yaşandığını duyurdu. Üçüncü patlamaya ilişkin can veya mal kaybı hakkında bir açıklama yapılmadı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte saldırganın yeni fotoğrafı

İşte saldırganın yeni fotoğrafı

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın portresini çizen Gülşah Yağmur Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın portresini çizen Gülşah Yağmur Külliye'de

Çerkes Ethem vatan haini mi kahramanı mı?

Çerkes Ethem vatan haini mi kahramanı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA