Pakistan'da çifte bombalı saldırı

Bölge emniyet yetkililerinden Sabir Hüseyin, yaptığı açıklamada, otobüs duraklarının bulunduğu Turi Çarşısı'nda bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Hüseyin, ilk yardım ekipleri ve vatandaşların yardım etmek üzere olay yerine toplanmasının ardından ikinci bir patlama daha yaşandığını belirtti.

Sabir Hüseyin, bombalı saldırılar sonucu en az 25 kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, yaralıların taşınması için 2 helikopterin sevk edildiği kaydedildi.