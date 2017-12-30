Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ürdün'de darbe girişimi son anda engellendi

Ürdün Kralı 2. Abdullah S. Arabistan liderliğinde kendisine yönelik bir darbe girişimi olacağı şüphesiyle iki kardeşini ve kuzenini ordudaki görevlerinden alarak ev hapsine attırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddiaya göre prens kardeşler ve kuzen Suudi Veliaht Prens Selman ve BAE Veliaht Prensi Zayed ile irtibata geçtikleri tespit edildi.

Katar’da darbe girişimine kalkışan, olmayınca ülkeyi ablukaya alan, Lübnan’da Başbakan Saad Hariri ‘yi rehin istifa zorlayan ancak bu planı da boşa çıkan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbası teslim olmaya zorlayan ABD-İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri ekseni bu kez Ürdün’e el attı.

DARBE ŞÜPHESİYLE EV HAPSİNE ALDIRDI

Ürdün Kralı 2. Abdullah, kardeşleri Prens Faysal bin Hüseyin ile Prens Ali bin Hüseyin ve kuzeni Talal bin Muhammad'in Suudi Arabistan liderliğinde kendisine darbe yapacağı şüphesiyle ev hapsine aldırdı.

Arap medyasından Al-Sura'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ortaklaşa Kral Abdullah'ı devirmek için 2 kardeş ve kuzeniyle anlaştı.

Ürdün istihbarat servislerinin bu anlaşmayı fark etmesi üzerine Kral Abdullah, iki kardeşini ve kuzenini ordudaki görevlerinden erken emekli ederek ev hapsine aldırdı.

5 Haziran'da Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Kaynak: HABER7

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Darbeci teröristleri savunmaya devam etti

Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Darbeci teröristleri savunmaya devam etti

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

Cuma günü bu duayı okuyanlar cennetin 8 kapısını açıyor

Cuma günü bu duayı okuyanlar cennetin 8 kapısını açıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA