Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral: FETÖ'nün Azerbaycan'da beli kırıldı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile Azerbaycan'da yapılan mücadeleyle ilgili, "Azerbaycan'da ağır darbe alan FETÖ'nün beli kırıldı. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki bu uzun soluklu bir mücadele." dedi.

Büyükelçi Özoral, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin "kalıplara sığmadığını", iki ülkenin tarih boyu birbiriyle iç içe olduğunu, etkileşim halinde bulunduğunu söyleyen Özoral, "aynı milletin iki ayrı kolu" gerçeğinin, Azerbaycan'ın bağımsız olmadığı dönemlerde de Anadolu'da aynı şekilde devam ettirildiğini vurguladı.

"Tekrar canlanıp ortaya çıkmak için fırsat kollayan şeytani bir yapıdır"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Azerbaycan devleti ve halkının Türkiye'nin yanında olduğunu hatırlatan Özoral, Azerbaycan'da FETÖ'ya karşı mücadeleyi şöyle değerlendirdi: "Azerbaycan, FETÖ ile mücadeleye 15 Temmuz'dan önce başlamıştı. Azerbaycan, FETÖ gerçeğini Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak yakından takip etmekteydi. Gereken önlemleri 15 Temmuz sürecinden önce almaya başlamıştı. FETÖ'nün okulları kapatılmış, yayın organları hususunda birtakım adımlar atılmıştı. 15 Temmuz'dan sonra bu adımlar daha da pekiştirildi. FETÖ kurumlarının ortadan kaldırılması bağlamında çok daha sağlam adımlar atıldı. Azerbaycan'da ağır darbe alan FETÖ'nün beli kırıldı. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki bu uzun soluklu bir mücadele. Kardeşlerimiz bunlarla sürekli olarak kararlılıkla mücadele etmek durumundadır. Bu örgüt, yayıldığı her ülkede tekrar canlanıp ortaya çıkmak için fırsat kollayan şeytani bir yapıdır. FETÖ, Hasan Sabbah'ın Haşhaşileriyle karşılaştırılacak bir örgüt. Dolayısıyla mücadelenin sonuna kadar götürülmesi gerekir. Biz Azerbaycan'dan bu konuda destek gördük ve bundan sonra da desteğin devam edeceği konusunda hiçbir şüphemiz yok."

"TANAP'ta hedefin önüne geçildi"

Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği enerji ve ulaştırma projelerinden de bahseden Özoral, Azerbaycan'ın petrol ve doğalgazını dünya pazarlarına Türkiye üzerinden taşımayı tercih ettiğini söyledi.

Petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile taşındığını hatırlatan Özoral, şimdi de Güney Kafkasya, Trans Anadolu (TANAP) ve Trans Adriyatik hatlarından oluşan Güney Gaz Koridoru ile Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden dünyaya ulaştırılacağını ifade etti.

Özoral, Azerbaycan ile gerçekleştirilen TANAP'ın çok önemli proje olduğunu vurgulayarak "TANAP'ta hedeflenen gerçekleştirme oranının çok önüne geçilmiş durumda. TANAP öngörülen zamandan daha önce tamamlanacak ve çalışmaya başlayacak. Bu projeler, Azerbaycan'ın dünyayla entegrasyonunu sağlayacak çelikten kemerler." diye konuştu.