Şantaj tırmanıyor: ABD, Keşmir'deki en önemli Pakistan yanlısı grubu terör listesine aldı
ABD, Keşmir'deki en önemli Pakistan yanlısı silahlı gruplardan Hizbul Mücahidin'in lideri Seyyid Selahaddin'i terör listesine ekledi. Pakistan'a şantaj olarak yorumlanan bu kararın ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüştüğü gün gerçekleşmesi dikkat çekti.
- M.Emin Üçer / Star
Pakistan ile Hindistan arasında uzlaşmazlık sebebi olan ve sıkça ölümlerin yaşandığı Keşmir bölgesindeki Pakistan yanlısı silahlı gruplar, Hindistan'ın bölgede hakimiyet sağlamasına engel olan başlıca unsurlar arasında bulunuyor.
Söz konusu grupların en önemlilerinden Hizbul Mücahidin'in lideri Seyyid Selahaddin, ABD tarafından terör listesine eklendi.
Pakistan tarafından tepkiyle karşılanan kararın ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüşmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Pakistan'da halk tarafından karara yönelik protesto gösterileri düzenlenirken, ABD bayrakları yakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.