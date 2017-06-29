Şantaj tırmanıyor: ABD, Keşmir'deki en önemli Pakistan yanlısı grubu terör listesine aldı ABD, Keşmir'deki en önemli Pakistan yanlısı silahlı gruplardan Hizbul Mücahidin'in lideri Seyyid Selahaddin'i terör listesine ekledi. Pakistan'a şantaj olarak yorumlanan bu kararın ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüştüğü gün gerçekleşmesi dikkat çekti.