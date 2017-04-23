Olağanüstü seçim

Fransa’da vatandaşlar dün, Kasım 2015’te gerçekleşen DEAŞ saldırıların ardından ilan edilen ve o zamandan beri sürekli uzatılan OHAL kapsamında alınan yoğun güvenlik önlemleri altında cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. 50 bin polis ve jandarmanın yanı sıra 7 bin askerin görev yaptığı günde, 45,67 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler, toplam 11 cumhurbaşkanı adayından birini seçti. Karim Cheurfi’nin Perşembe akşamı başkent Paris’te bir polisi öldürdüğü saldırının ardından seçim güvenliği daha da arttırılmıştı.

Seçmenlerin oy kullandığı sırada ülkenin doğusundaki Besançon şehrinde yaşanan bir olay alınan güvenlik önlemlerinin belki de boşa olmadığını gösterdi: Şehirdeki bir oy kullanma merkezi, civarda terk edilmiş ve çalışır durumdaki bir arabada silah bulunması üzerine boşaltıldı.

SİLAHLI ARAÇ PANİĞİ

Arabanın çalıntı olduğu ve plakasının sahte olduğu tespit edilince, bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Öte yandan, vatandaşların oy kullanma merkezlerine giderken güvenlik görevlilerine çiçek dağıtmaları dikkat çekti. Ülkede son iki yılda gerçekleşen terör eylemlerinde 230’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Seçimin yarattığı tartışmalardan bir diğeri de Avrupa Birliği (AB). Kamuoyu yoklamalarında dört aday ön plana çıkarken, bunlardan ikisi Fransa’nın AB projesine mesafe koyması görüşünde.

FREXIT İHTİMALİ

Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen ile sol sosyalist Jean-Luc Mélenchon’un ikinci tura kalması halinde, Frexit (Fransa’nın AB’den çıkması) gündeme gelebilir. Mélenchon son haftalarda anketlerde yükselik gösterse de, AB’nin de destek verdiği “En Marche” (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron, Le Pen ile beraber önde görünüyor. Bir diğer favori aday da Merkez sağ Cumhuriyetçi Partisinin adayı François Fillon. Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yarışacak.