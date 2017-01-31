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Ölümle dans eden adam Oleg Cricket Honkong'da

Honkong'da bir gökdelenin kenarında adeta ölümle dans eden Oleg Cricket, 'Nefes almaya devam edin' diyerek paylaştığı videoda yürekleri ağıza getirdi.

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Kaykayıyla ölümün sınırlarında akrobatik hareketler yapan genç adam, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

İşte o görüntüler... 

 

 

 

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