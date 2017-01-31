Ölümle dans eden adam Oleg Cricket Honkong'da
Honkong'da bir gökdelenin kenarında adeta ölümle dans eden Oleg Cricket, 'Nefes almaya devam edin' diyerek paylaştığı videoda yürekleri ağıza getirdi.
Kaykayıyla ölümün sınırlarında akrobatik hareketler yapan genç adam, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.
İşte o görüntüler...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.