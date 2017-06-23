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Fransa'da 'etekli şoförler' kazandı

Fransa'nın Nantes kentinde şort giyme yasağını protesto etmek için etek giyen otobüs şoförlerinin yeni düzenlemeyle şort giyebilecekleri bildirildi.

  • İHA
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Fransa'nın Nantes kentinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle şort giyme izni alamayan otobüs şoförleri etek giyerek bu kararı protesto etti. Büyük destek gören otobüs şoförlerinin bu isteği kabul edilerek, şort giyme izni verildi.

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