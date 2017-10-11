Pakistan Genelkurmay Başkanı tehditlere cevap verdi: Hazırlıklıyız
Pakistan Genelkurmay Başkanı Bajva, Pakistan ordusunun yerli ve yabancı tüm tehditlere karşı hazır olduğunu söyledi.
ABD’den Pakistan’a yönelik üst düzey tehditlere bir cevap da ülkenin Genelkurmay Başkanı Kamer Cavid Bajva’dan geldi.
Yenişafak'ın haberine göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Bajva, Pakistan ordusunun yerli ve yabancı tüm tehditlere karşı hazır olduğunu söyledi.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Bajva, Pakistan ordusunun yerli ve yabancı tüm tehditlere karşı hazır olduğunu söyledi. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı (PAF) Asghar Khan Akademisinde mezun olan askerlere seslenen Bajva, Pakistan’ın saldırı eylemlerinde bulunmaya cesaret eden düşmanlarına, boyutlarına bakılmaksınız cevap vereceğini belirtti. “Herhangi bir saldırı söz konusu olduğunda düşmanımız onarılmaz kayıplarla karşı karşıya kalacaktır. Her maceraperestliğe uygun bir yanıt verilecek.” ifadelerini kullanan Bajva, Pakistan’ın terörle mücadelesinin başarıya ulaştığını belirtti.
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