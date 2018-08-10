Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan, İran ile ticarete devam edecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'nin İran yaptırımlarına ve bu ülkeyle ilişkilerini sürdürenlere yaptırım uygulayacağı tehdidine rağmen İran ile ticari ilişkilerini devam ettireceklerini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Pakistan'ın egemen bir ülke olarak resmi ekonomik ve ticari faaliyetlerine kendisinin karar vereceğini söyledi.     
 
Faysal, Pakistan'ın komşusu olan İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.      
 
Faysal, Pakistan ve İran'ın özellikle Afganistan'daki istikrarsızlığın çözümü gibi bölgesel ve küresel konularda birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.      
 
Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerini kazanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han seçim sonrası yaptığı konuşmasında "Geleneksel ortaklar" olarak bahsettiği ülkeler arasında İran'ı da sayarak bu ülkeyle ilişkileri geliştirme sözü vermişti.      
 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de seçim sonrası Han'ı aramış, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Mehdi Honardoost da Han'ı evinde ziyaret ederek tebrik etmişti.      
 
Sözcü Faysal, Kanada ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili de açıklama yaparak Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi.      

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA