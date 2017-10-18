Pakistan'da bombalı saldırı

<p> Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da meydana gelen bombalı saldırıda en az dört polis öldü, yedi polis de yaralandı.</p> <p> Yerel haber kaynaklarına göre, el yapımı bombayla yapılan saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi.</p>
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