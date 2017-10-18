Pakistan'da bombalı saldırı Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da meydana gelen bombalı saldırıda en az dört polis öldü, yedi polis de yaralandı. Yerel haber kaynaklarına göre, el yapımı bombayla yapılan saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi.