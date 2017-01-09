Pakistan'da trafik kazası: 14 ölü, 9 yaralı
Pakistan'ın kuzeyindeki Celum kenti yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
- AA
Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Celum ve Ravalpindi kentleri arasındaki GT Yolu'nda, iki aracın çarpışmasının ardından, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucunda trafik kazası meydana geldi.
14 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenler arasında 4 kadın ve 2 çocuk bulunuyor.
Araçlardan birinin aşırı hızlı gitmesinin neden olduğu değerlendirilen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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