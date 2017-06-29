Pakistan’da petrol tankeri faciasında ağır bilanço: 174 ölü!

Yetkililer, Bahavalpur kenti yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 174'e çıktığını, yaralı sayısının ise yaklaşık 80 olduğunu bildirdi.

Yaralıların çoğunun durumunun kritik olmasından dolayı ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Kazanın aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği açıklanmıştı. Çevre köylerden çok sayıda kişi devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için akın etmiş, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kalmıştı.

Görgü tanıkları, yangının köylülerden birinin sigarasını yakmasıyla başladığını aktarmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 6 Otomobil ve 12 motosiklet de kullanılamaz hale gelmişti.