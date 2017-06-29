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Pakistan’da petrol tankeri faciasında ağır bilanço: 174 ölü!

Pakistan'da petrol tankerinin devrilerek alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.

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Yetkililer, Bahavalpur kenti yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 17  kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 174'e çıktığını, yaralı  sayısının ise yaklaşık 80 olduğunu bildirdi.

Yaralıların çoğunun durumunun kritik olmasından dolayı ölü sayısının  artabileceğinden endişe ediliyor.

Kazanın aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği  açıklanmıştı. Çevre köylerden çok sayıda kişi devrilen tankerden sızan petrolden  alabilmek için akın etmiş, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde  kalmıştı.

Görgü tanıkları, yangının köylülerden birinin sigarasını yakmasıyla  başladığını aktarmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan  yangında 6 Otomobil ve 12 motosiklet de kullanılamaz hale gelmişti.

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