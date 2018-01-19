Pakistan’da seri katil öfkesi

Cesedi çöp kutusunda bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu Zeynep Ensari'nin üzerindeki DNA izleri, daha önce yaşanmış beş tecavüz ve cinayet olayındaki izlerle uyuştu. Ülke genelinde protestolara neden olan ve kamuoyunda derin bir öfke uyandıran olayın, bir seri katilin işi olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: SABAH