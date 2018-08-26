Başpiskopos Vigano: Papa Francis taciz iddialarının üstünü örttü

İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Vatikan’ın eski ABD Temsilcisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano, Papa Francis'e yazdığı 11 sayfalık bir mektup ile Papa’nın istifasını istedi. Temsilci, Papa’nın Başpiskopos Theodore McCarrick hakkındaki cinsel taciz iddialarını 2013 yılından beri bildiğini ancak olayın üstünü örttüğünü iddia etti.

Vigano mektubunda, 2013 yılında Papa Francis’e McCarrick’ın uygunsuz davranışlarla suçlandığını bizzat anlattığını belirtirken, Papa’nın olayı gizlemeye devam ettiğini söyledi.

ABD Katolik Kilisesi'nin önde gelen isimlerinden Kardinal Theodore McCarrick, 50 yıl önce 16 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları nedeniye Temmuz ayında istifa etmiş, istifası Papa Francis tarafından kabul edilmişti.

Theodore McCarrick, yaşarken unvanını kaybeden ilk kardinal oldu.