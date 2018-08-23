Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Polis kaynakları, Fransa'nın başkentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğünü, iki kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.
Reuters'in polis kaynaklarına dayandırarak aktardığı bilgiye göre, Paris banliyösünde yaşanan saldırıda, saldırgan etkisiz hale getirildi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.