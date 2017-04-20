Paris'te silahlı saldırı: 1 polis öldü, 1 polis yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, bir polis ağır yaralandı. Polisle çatışmaya giren saldırgan, öldürüldü.





SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ



Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.



OPERASON SÜRÜYOR



Paris'teki olayda saldırganlardan biri polisler tarafından öldürüldü. Şanzelize Caddesi trafiğe kapatılırken ikinci silah sesi duyulduğu öğrenildi. Bölgede operasyon sürüyor...



Fransa'da Şanzelize Caddesi yakınlarında silahlı çatışma meydana geldi. Reuters'ın Fransa İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre; kalaşnikoflu saldırıda 1 polis öldü, 2 polis yaralandı.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaralı polislerden birinin daha öldüğü iddiasını yalanlarken Şanzelize Caddesi trafiğe kapatıldı.







Reuters'ın aldığı bilgiye göre, polis yetkilileri iki saldırgandan birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Polis, caddeden uzak durulması yönünde çağrı yaparken saldırganın indiği araçta parmak izi tespiti için çalışmalar yapılıyor.



İKİNCİ ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI



Kaçan diğer saldırganın yakalanması için operasyon sürerken Belçika'dan trenle Fransa'ya giriş yaptığı bildirilen ikinci şüpheli için tutuklama kararı çıkarıldı.



Paris Polis Sözcüsü Johanna Primevert AP'ye yaptığı açıklamada saldırganların Franklink Roosevelt metro istasyonunun yakınında bulunan ve bölgeyi koruyan polislere saldırdığını belirtti.



İKİNCİ SİLAH SESİ DUYULDU



Şanzelize Caddesi'nin yakınlarında ikinci bir silah sesi duyulduğu bilgisi geldi.



TERÖR SALDIRISI MI?



Fransa polisinin yaptığı ilk açıklamada "Saldırı büyük ihtimalle terör eylemi" ifadesi kullanıldı.



Polislerin bilinçli olarak hedef alındığının açık olduğunu söyleyen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet ise, "Buna karşılık saldırının amacının ne olduğunu söyleyebilmek için şu an çok erken" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı ise "Saldırı terörle bağlantılı" açıklamasını yaptı.



PARİS'TEKİ SALDIRI ANI MI?



Şanzelize Bulvarı yakınlarındaki saldırının ardından bir görgü tanığı tarafından çekilen videoda polis minibüsünün yanındaki silahlı çatışma görülüyor.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Paris'teki saldırı ile ilgili Fransa Terörle Mücadele Bürosu soruşturma başlattı. Fransa Devlet Başkanı Hollande saldırının ardından üst düzey yetkilileri olağanüstü toplantıya çağırdı.



BÖLGEDEKİ TÜM METRO İSTASYONLARI KAPATILDI



Öte yandan bölgedeki bütün metro istasyonlarının kapatıldığı belirtildi.



GÖRGÜ TANIĞI: ARAÇTAN İNEN SALDIRGAN POLİSE ATEŞ AÇTI



Bir görgü tanığı verdiği ifadede "Kırmızı ışıkta duran araçtan inen bir saldırgan elindeki kalaşnikof tüfekle polise ateş açmaya başladı" dedi.



Paris'teki saldırının ardından halk bölgeden uzaklaştırıldı



SALDIRGANIN EVİ ARANIYOR



Paris polisi, ölen saldırganın Paris'in doğusunda bulunan evini arıyor. Ölen saldırganın güvenlik güçleri tarafından zaten takip edilen bir isim olduğu belirtiliyor.



TURİSTLERE OTELLERİNE GERİ DÖNMESİ ÇAĞRISI YAPILDI



Arc de Triomphe ve Tuileries Gardens arasındaki bölge güvenlik araçlarınca kapatıldı. Turistlerin otellerine geri dönmesi çağrısı yapılıyor.







TRUMP'TAN KINAMA MESAJI



ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıyı kınayarak, "Fransa ve halkına başsağlığı diliyorum. Bu korkunç bir şey. Başka bir terör saldırısına benziyor. Güçlü ve tedbirli olmalıyız" ifadelerini kaydetti.