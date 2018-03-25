Pentagon’un ekseni kaydı

Ortadoğu’da ana tehdit olarak belirlediği İran’a karşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ittifak kuran ABD’nin bölgede köklü askeri değişikliklere gideceği ortaya çıktı. Pentagon’un ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) bölgedeki en büyük üssü olan Katar’ın Udeyd kentindeki askeri kompleksini Suudi Arabistan’a taşıyacağı öğrenildi. Söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasındaki hafta başındaki görüşmede alındığı belirtilirken, Pentagon’un Türkiye’deki İncirlik Üssü’nü de terk etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

YENİ MERKEZ EL HARC

Mossad’a yakın İsrailli Debka ajansının haberine göre, Bin Selman’ı Beyaz Saray’da ağırladığı sırada iki ülke arasında 12 milyar dolarlık askeri anlaşma yapılacağını ‘müjdeleyen’ Trump, Udeyd Askeri Üssü’nün Suudi Arabistan’a taşınması konusunda Suudilerle anlaştı. Debka’ya bilgi veren kaynaklar gelecek aydan itibaren Udeyd’den çekilme çalışmalarının başlayacağını kaydederken, ABD askerlerinin istikametinin Riyad’ın 77 kilometre güneyindeki El Harc yakınlarında bulunan Prens Sultan Hava Üssü olacağını ifade etti. Suudi gazetesi Eşark El Evsat’a konuşan bir Amerikalı diplomat da iddiayı doğruladı ve CENTCOM’un Ortadoğu’daki en büyük üssünün Arabistan’a taşınmasının Yemen, Lübnan ve Suriye’deki Tahran destekli milislerle mücadelede bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

İNCİRLİK’TE TELAŞ VAR

Debka’nın haberine göre Pentagon’un Türkiye’deki askerlerini de çekmek için hazırlıklara başladı. İncirlik Üssü’nün boşaltılması için uçakların son kontrollerini yaptırdığını yazan Debka, Pentagon’un buradaki gücünü Doğu Avrupa’ya, taşımak istediğini dile getirdi. Askeri kaynaklar, Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Andravida Hava Üssü’nün Pentagon için bir sonraki durak olabileceğini kaydetti.